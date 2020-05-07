2020-05-07T11:40:09+03:00
Происшествия

В Великолукском районе полиция проводит расследование по факту незаконного отстрела лося

Олег Томилин
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У подозреваемых в незаконной охоте на лося в Великолукском районе изъяли ружье, патроны, разделанное мясо и трактор.У подозреваемых в незаконной охоте на лося в Великолукском районе изъяли ружье, патроны, разделанное мясо и трактор.
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В лесу возле деревни Михальки Великолукского района в среду, 6 мая, были обнаружены останки лося. Об этом в межрайонный отдел МВД «Великолукский» сообщил охотовед местного лесничества.

Как рассказали «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, полицейские по горячим следам выявили несколько жителей Великолукского района, причастность которых к совершению преступления сейчас выясняется.

У выявленных граждан были изъяты разделанное мясо животного, охотничье оружие и патроны, а также трактор.

Причиненный ущерб уточняется.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 258 «Незаконная охота» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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