Порядка 43 млн рублей направят на освещение региональных дорог Псковской области в 2020 году по нацпроекту

7 Май 2020 2020-05-07T12:25:37+03:00

Освещение появится на трех участках автодорог в Пушкиногорском, Опочецком и Псковском районах.

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Порядка 43 млн рублей направят в Псковской области на обустройство наружного освещения на автомобильных дорогах регионального значения по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Освещение появится на трех участках автодорог в Пушкиногорском, Опочецком и Псковском районах, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации.

Один из них — участок протяженностью 800 метров в Пушкинских Горах (от начала автодороги Пушкинские Горы до Пушкиногорского шоссе км 7+273). Строительством линии на этом отрезке по итогам электронного аукциона займется ООО «Формоза-Сервис». Цена контракта составила около 5 млн рублей.

Кроме того, будет освещен участок длиной 2,2 км в городе Опочка (автодорога Опочка — Красногородск — граница с Латвийской Республикой). Подрядной организацией по результатам торгов стало ООО «Дорсервис» с суммой контракта 14,7 млн рублей.

Самый протяженный участок автодороги, который будет освещен в этом году по нацпроекту, — это 4,2 км автодороги Корытово — Пристань. Он проходит по трем населенным пунктам — Корытово, Малая Гоголевка, Большая Гоголевка. Устройство наружного освещения выполнит ООО «Светосервис-Санкт-Петербург». Стоимость работ оценивается в 23 млн рублей.

В производстве работ будут использованы литые светодиодные светильники GALAD Волна LED разной мощности.

Добавим, что все объекты реализуются за счет средств областного бюджета. Заказчиком работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор».

ИСТОЧНИК KP.RU