2020-05-07T12:31:34+03:00
Общество

В областные учреждения допобразования начались поставки нового оборудования и инвентаря

Олег Томилин
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В образовательных учреждениях Псковской области, реализующих программы дополнительного образования, идет обновление материально-технической базы. На данный момент заключено более 90% контрактов на приобретение инвентаря и специализированного оборудования. Поставки в муниципальные образования уже начались, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации со ссылкой на председателя областного комитета по образованию Александр Седунов.

Работы по обновлению материальной базы учреждений допобразования ведутся в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Оборудование поставляется в учреждения Пскова и Великих Лук, Красногородского, Пушкиногорского, Печорского и ряда других районов области. На эти цели из федерального бюджета направлено более 30 млн рублей.

Это позволит в этом году оснастить порядка 4,5 тысяч мест для проведения дополнительных занятий в школах и домах детского творчества.

Обновление материально-технической базы пройдет по шести направлениям. Во-первых, модернизация коснется физкультурно-спортивных кружков. Для занятий будут приобретены гимнастические скамьи, легкоатлетические снаряды, а также инвентарь для различных видов спорта. Во-вторых, будут оборудованы художественные классы. В них появятся новые мольберты, выставочные шкафы, гипсовые модели и наборы муляжей. Третьим направлением дополнительного образования, которое получит новое оборудование, стало туристическо-краеведческое. В учреждения, реализующие такие виды образовательных услуг, будут закуплены туристические палатки, полосы препятствий, шатры для проведения конкурсов и прочий инвентарь.

Для социально-педагогических кружков по нацпроекту будут приобретены цифровые и интерактивные панели, современная фототехника и оборудование для организации концертов. Естественно-научное звено получит анатомические модели, цифровые химические и биологические лаборатории и световые микроскопы.

Также в рамках нацпроекта во всех районах будут созданы отделения технического направления, для которых будут поставлены наборы для робототехники и квадрокоптеры, рассчитанные на занятия детей разного возраста.

Кроме того, для всех учреждений дополнительного образования будут приобретены многофункциональные мультимедийные устройства и проекторы.

Оснащение школ и учреждений дополнительного образования новым оборудованием и инвентарем в полном объеме планируется закончить к началу нового учебного года. Реализация нацпроекта по данному направлению продолжится и в следующем году. Запланировано оснащение еще 15 тысяч мест в остальных муниципалитетах Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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