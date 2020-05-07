2020-05-07T12:36:17+03:00
Общество

Движение транспорта по Рижскому проспекту в Пскове до 11 мая будет осуществляться по одной полосе

Олег Томилин
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В связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе с 8:00 6 мая до 00:00 11 мая будет ограничено движение автотранспорта по полосам по Рижскому проспекту перед пересечением с улицей Юбилейной. Движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении водителей просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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