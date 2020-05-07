2020-05-07T13:26:57+03:00
Общество

К 9 мая в Пскове установят 1378 флагов высадят 8660 цветов

Олег Томилин
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Несмотря на то, что массовых гуляний на 9 мая не будет, город все равно приобретет праздничный вид.Несмотря на то, что массовых гуляний на 9 мая не будет, город все равно приобретет праздничный вид.
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В Пскове активно идут работы по подготовке города к 9 мая. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, несмотря на то, что в этом году в День Победы парада и массовых гуляний не будет из-за пандемии коронавируса, город будет украшен к празднику, а традиционные мероприятия переместятся на онлайн платформу.

«Администрация города делает все возможное, чтобы псковичи запомнили эту важную дату, а ветераны не остались без внимания», — отметили в пресс-службе.

Сейчас завершаются работы по приведению в порядок монументов, воинских захоронений, мемориалов. Уже отремонтировано 11 воинских захоронений: окрашены конструкции, ограды, заменены мемориальные таблички. Остальные воинские захоронения будут приведены в порядок до 9 мая, в рамках муниципального контракта.

Кроме того, установлены 13 баннеров с символикой Победы на центральных территориях города: ПсковГУ, Областной Центр семьи, Летний сад, у памятника княгине Ольги на Октябрьском проспекте, у кинотеатра «Победа», на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Некрасова.

1378 флагов будут размещены на опорах освещения и тумбах.

В плане благоустройства к празднованию Дня Победы числятся и работы по благоустройству клумб. До 9 мая будет высажено в 251 вазон 8660 цветов виолы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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