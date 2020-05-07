2020-05-07T13:42:15+03:00
Общество

До 15 июня в Псковской области продлен запрет движения на моторных плавсредствах

Олег Томилин
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Если до 15 июня увидите на воде лодку с мотором - звоните в Рыбнадзор!Если до 15 июня увидите на воде лодку с мотором - звоните в Рыбнадзор!
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До 15 июня продлен запрет движения на моторных плавательных средствах по водоемам Псковской области, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на приказ областного комитета по природным ресурсам и экологии.

Согласно поправкам в ранее изданный указ, запрещается движение на моторных плавательных средствах всех типов (с подвесными лодочными моторами, электромоторами, стационарными двигателями), в том числе гидроциклах, на всех водоемах области с 23 марта по 15 июня 2020 года.

Обо всех выявленных и предотвращенных фактах нарушений необходимо информировать отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области по телефонам: 8(8112) 56-05-31, 56-05-47.

К нарушителям будут применяться штрафные санкции в соответствии со ст. 8.37 Кодекса об административных правонарушениях Российской федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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