Директора мегафермы в Гдовском районе оштрафовали за загрязнение окружающей среды
Природоохранная межрайонная прокуратура в ходе проверки выявила факт загрязнения окружающей среды отходами животноводства на мегаферме ООО «Добручи-2» в Гдовском районе. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областной прокуратуре, организация допустила разлива на почву отходов животноводства из накопительных лагун.
В связи с этим в отношении руководителя предприятия природоохранный межрайонный прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.8.2.3 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами животноводства).
Постановлением Северо-Западного межрегионального Управления Федеральной службы по природопользованию генеральный директор ООО «Добручи -2» оштрафован на 30 000 рублей.
Проведение очистки почвы от отходов животноводства взято природоохранной прокуратурой на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU