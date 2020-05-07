Директора мегафермы в Гдовском районе оштрафовали за загрязнение окружающей среды

7 Май 2020 2020-05-07T14:18:18+03:00

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Природоохранная межрайонная прокуратура в ходе проверки выявила факт загрязнения окружающей среды отходами животноводства на мегаферме ООО «Добручи-2» в Гдовском районе. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областной прокуратуре, организация допустила разлива на почву отходов животноводства из накопительных лагун.

В связи с этим в отношении руководителя предприятия природоохранный межрайонный прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.8.2.3 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами животноводства).

Постановлением Северо-Западного межрегионального Управления Федеральной службы по природопользованию генеральный директор ООО «Добручи -2» оштрафован на 30 000 рублей.

Проведение очистки почвы от отходов животноводства взято природоохранной прокуратурой на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU