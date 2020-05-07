После жалобы в СМИ прокуратура обязала Псковскую городскую поликлинику оборудовать вход для инвалидов в офис врача общей практики

7 Май 2020 2020-05-07T14:30:12+03:00

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Прокуратура города Псковы внесла представление в адрес главврача Псковской городской поликлиники с требованием оборудовать вход для инвалидов и маломобильных граждан в офис врача общей практики, расположенный в доме № 9 на Сиреневом бульваре.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в прокуратуре Псковской области, проверка отделом по надзору за соблюдением федерального законодательства была инициирована в офисе врача после жалобы на недоступность заведения для маломобильных групп населения в одном из СМИ.

Проверка установила, что вопреки требованиям законодательства о социальной защите инвалидов отделение врача общей практики не было оборудован пандусом или подъемным устройством.

Представление прокуратуры Пскова главврачом поликлиники, к которой приписан соответствующий офис врача общей практики, рассмотрено и удовлетворено. Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU