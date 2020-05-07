За 7 минувших дней в Псковской области 12 человек пострадали в ДТП
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За минувшие 7 дней — с 30 апреля по 6 мая — пожарные и спасательные подразделения Псковской области 14 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
В этих авариях различные травмы получили 12 человек. В одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ.
При этом деблокировать людей из покореженных машин за указанный период спасателям не пришлось.
ИСТОЧНИК KP.RU