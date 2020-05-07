Освещение возле переходов и автобусных остановок установят в ряде населенных пунктов Псковского, Печорского и Палкинского районов

7 Май 2020 2020-05-07T14:46:06+03:00

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В Псковской области разыгран еще один контракт на установку освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках в трех муниципалитетах.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, в Псковском районе уличные светильники смонтируют в деревнях Лезги и Середка, в Печорском районе фонари появятся в Печорах, деревнях Гверстонь и Сорокино, а в Палкинском районе монтаж освещения произведут в деревне Щепец.

Работы проведет ООО «Лидерстрой» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU