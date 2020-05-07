Освещение возле переходов и автобусных остановок установят в ряде населенных пунктов Псковского, Печорского и Палкинского районов
В Псковской области разыгран еще один контракт на установку освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках в трех муниципалитетах.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, в Псковском районе уличные светильники смонтируют в деревнях Лезги и Середка, в Печорском районе фонари появятся в Печорах, деревнях Гверстонь и Сорокино, а в Палкинском районе монтаж освещения произведут в деревне Щепец.
Работы проведет ООО «Лидерстрой» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU