В Псковской области в 4 районах с 10 по 14 мая будут перекрывать дороги из-за тренировочных сборов раллийных команд

7 Май 2020 2020-05-07T14:51:26+03:00

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С 1 0 по 14 мая на отдельных участках региональных дорог в Бежаницком, Новоржевском, Пустошкинском и Себежском районах будет временно ограничиваться движения автотранспорта для проведения тренировочных сборов раллийных гонщиков, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорт и дорожному хозяйству.

10 мая до 18:00 будут закрыты участки дороги «Кудеверь – Бардово» от деревни Кудеверь до деревни Дорожково и от деревни Дорожково до деревни Бардово Бежаницкого района.

11 мая с 10:00 до 18:00 перекроют участки дороги «Новоржев – Кудеверь» от деревни Луневка до деревни Гром и от деревни Тарасово до деревни Самсониха Новоржевского района.

13 мая с 10:00 до 18:00 ограничат движение на дороге «Пустошка – Щукино – Алоль» от деревни Андрохново до деревни Забеги и от деревни Красное до деревни Щукино Пустошкинского района.

Наконец, 14 мая с 10:00 до 18:00 будет закрыт проезд по участкам дороги «Максютино – Радионово» от деревни Дорбыши до деревни Шершни и от деревни Китово до деревни Родионово Себежского района.

ИСТОЧНИК KP.RU