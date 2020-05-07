2020-05-07T14:51:26+03:00
Спорт

В Псковской области в 4 районах с 10 по 14 мая будут перекрывать дороги из-за тренировочных сборов раллийных команд

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 1 0 по 14 мая на отдельных участках региональных дорог в Бежаницком, Новоржевском, Пустошкинском и Себежском районах будет временно ограничиваться движения автотранспорта для проведения тренировочных сборов раллийных гонщиков, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорт и дорожному хозяйству.

10 мая до 18:00 будут закрыты участки дороги «Кудеверь – Бардово» от деревни Кудеверь до деревни Дорожково и от деревни Дорожково до деревни Бардово Бежаницкого района.

11 мая с 10:00 до 18:00 перекроют участки дороги «Новоржев – Кудеверь» от деревни Луневка до деревни Гром и от деревни Тарасово до деревни Самсониха Новоржевского района.

13 мая с 10:00 до 18:00 ограничат движение на дороге «ПустошкаЩукино – Алоль» от деревни Андрохново до деревни Забеги и от деревни Красное до деревни Щукино Пустошкинского района.

Наконец, 14 мая с 10:00 до 18:00 будет закрыт проезд по участкам дороги «Максютино – Радионово» от деревни Дорбыши до деревни Шершни и от деревни Китово до деревни Родионово Себежского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За минувшую неделю в Псковской области инспекторы рыбохраны выявили 51 нарушение
В Гдовском районе поймали браконьера с 91 экземплярами рыбы и 19 сетями
Почти 2 млн личинок щуки выпустили в 2 озера Псковской области
В Пскове полиция задержала семейную пару и пресекла крупный канал распространения наркотиков
Начался ремонт дороги «Дно – Белошкино – Выскодь»
В Псковской области в 4 районах с 10 по 14 мая будут перекрывать дороги из-за тренировочных сборов раллийных команд
Освещение возле переходов и автобусных остановок установят в ряде населенных пунктов Псковского, Печорского и Палкинского районов
За 7 минувших дней в Псковской области 12 человек пострадали в ДТП
После жалобы в СМИ прокуратура обязала Псковскую городскую поликлинику оборудовать вход для инвалидов в офис врача общей практики
Директора мегафермы в Гдовском районе оштрафовали за загрязнение окружающей среды
До 15 июня в Псковской области продлен запрет движения на моторных плавсредствах
8 мая в Псковской области ожидается 17 градусов тепла и ветер до 10 метров в секунду
К 9 мая в Пскове установят 1378 флагов высадят 8660 цветов
Движение транспорта по Рижскому проспекту в Пскове до 11 мая будет осуществляться по одной полосе
В областные учреждения допобразования начались поставки нового оборудования и инвентаря
Порядка 43 млн рублей направят на освещение региональных дорог Псковской области в 2020 году по нацпроекту
В Великолукском районе полиция проводит расследование по факту незаконного отстрела лося
Более 600 тысяч рублей похитили у жителей Псковской области телефонные мошенники
У 5 дачников, приехавших в Псковскую область из Петербурга, уже выявили коронавирус