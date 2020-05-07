Начался ремонт дороги «Дно – Белошкино – Выскодь»
ГБУ Псковской области «Псковавтодор» начала ремонт дороги Дно – Белошкино – Выскодь в Дновском районе
В этом году отремонтируют три участка этой дороги общей протяженностью 2,8 км:
— 630 метров в городе Дно (км 0+000 – км 0+630);
— около 1 км в деревне Скново (км 6+450 – км 7+407);
— 1,2 км в деревне Староселок (км 8+070 – км 9+300).
В настоящее время выполняются работы по фрезерованию верхнего слоя покрытия на участке в деревне Скново.
Работы выполняются согласно государственному заданию в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».
ИСТОЧНИК KP.RU