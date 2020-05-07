Начался ремонт дороги «Дно – Белошкино – Выскодь»

7 Май 2020 2020-05-07T15:33:00+03:00

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ГБУ Псковской области «Псковавтодор» начала ремонт дороги Дно – Белошкино – Выскодь в Дновском районе

В этом году отремонтируют три участка этой дороги общей протяженностью 2,8 км:

— 630 метров в городе Дно (км 0+000 – км 0+630);

— около 1 км в деревне Скново (км 6+450 – км 7+407);

— 1,2 км в деревне Староселок (км 8+070 – км 9+300).

В настоящее время выполняются работы по фрезерованию верхнего слоя покрытия на участке в деревне Скново.

Работы выполняются согласно государственному заданию в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».

ИСТОЧНИК KP.RU