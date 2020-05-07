2020-05-07T16:54:09+03:00
Происшествия

В Пскове полиция задержала семейную пару и пресекла крупный канал распространения наркотиков

Олег Томилин
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Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
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В Пскове полицейские задержали семейную пару, которую подозревают в организации сбыта синтетических наркотиков: муж и жена оборудовали на территории областного центра тайники-закладки.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, задержанию предшествовал комплекс оперативных мероприятий, который провели сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. Они выявили факты продажи наркотиков через интернет.

Подозреваемые уже дали признательные показания.

При проведении личного досмотра у этих лиц было обнаружено более 4 граммов наркотических средств синтетического происхождения. А в ходе обысков обнаружены и изъяты как наркотики синтетического, так и растительного происхождения общим весом более 150 граммов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 30, п. «г» ч. 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В рамках расследования устанавливается причастность фигурантов к совершению и других аналогичных противоправных деяний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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