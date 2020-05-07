Почти 2 млн личинок щуки выпустили в 2 озера Псковской области

7 Май 2020 2020-05-07T17:00:45+03:00

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В среду, 6 мая, под контролем сотрудников Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству и при участии специалистов подведомственных научно-исследовательских учреждений и Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» почти 2 млн личинок щуки было выпущено в водоемы Псковской области в целях компенсации ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания хозяйственной деятельностью предприятий.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в северо-западном территориальном управлении Росрыболовства, в Псковской области щука активно вылавливается при осуществлении промышленного рыболовства, а также рыбаками-любителями, поэтому для поддержания ее промысловых запасов в регионе на протяжении последних лет существенно восполняется численность крупных хищников.

Поэтому 1 млн 520 тысяч личинок щуки были выпущены в озеро Жижицкое в Куньинском районе, а 373 тысяч — в Калацкое в Печорском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU