2020-05-07T17:07:24+03:00
Происшествия

В Гдовском районе поймали браконьера с 91 экземплярами рыбы и 19 сетями

Олег Томилин
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Теперь судьбу браконьера решит суд.Теперь судьбу браконьера решит суд.
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В понедельник, 4 мая, в Гдовском районе Псковской области на берегу акватории Чудского озера в районе деревни Подборовье сотрудники рыбнадзора совместно с пограничниками в ходе рейда задержали браконьера, которые ловил судака, леща и щуку во время нерестового запрета.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства, у браконьера изъяли 91 экземпляр рыбы – 37 лещей, 31 судака, 1 щуку, 11 густер, 5 плотвиц и 6 сигов. Также у нарушителя в лодке обнаружили 19 сетей, которые являются запрещенными орудиями лова.

Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, согласно действующим таксам составил 253 750 рублей. Материалы переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Северо-Западное территориальное управление напоминает, что в озерах Псковское, Теплое и Чудское с 1 апреля по 15 мая запрещен вылов щуки, с 25 апреля по 15 июня – судака и леща. В прочих водных объектах рыбохозяйственного значения Псковской области с 1 апреля по 10 мая запрещен вылов щуки, с 5 мая по 15 июня – судака. Соответствующие ограничения предусмотрены Правилами рыболовства для Западного бассейна в целях предотвращения нарушений, связанных с незаконным выловом рыбы во время нереста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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