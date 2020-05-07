За минувшую неделю в Псковской области инспекторы рыбохраны выявили 51 нарушение

7 Май 2020 2020-05-07T17:12:02+03:00

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За минувшую неделю в Псковской области инспекторы рыбохраны выявили 51 административное правонарушение в области охраны водных биоресурсов.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в Северо-Западной территориальном управлении Росрыболовства, в результате инспекторы наложили на нарушителей штрафов на сумму 180,5 тысяч рублей, взыскали штрафов на сумму 38 тысяч рублей. Также ими было изъято 9 кг рыбы, 18 незаконных орудий лова и 2 транспортных средства. Возбуждено 1 уголовное дело.

Всего на Северо-Западе было выявлено 172 административных правонарушения, наложено штрафов на сумму 345 600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU