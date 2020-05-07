Возле псковской поликлиники №3 в рамках ремонта дороги идет укладка выравнивающего слоя
В рамках капитальной реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове ведется ремонт дороги вдоль поликлиники №3, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Сейчас там идет устройство выравнивающего слоя покрытия. Затем рабочие приступят к установке бортового камня. На самом перекрестке продолжается перекладка инженерных сетей.
Напомним, заказчиком работ выступает управление городского хозяйства Пскова, а подрядчиком — ООО «ЭкспрессСтрой». Сумма контракта составляет более 113 млн рублей, которые поступили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Срок сдачи объекта — 28 ноября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU