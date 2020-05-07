Знания среднего и младшего медперсонала Псковской области о профилактике коронавируса недостаточны — главный инфекционист региона

7 Май 2020 2020-05-07T18:03:55+03:00

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Знания среднего и младшего медицинского персонала Псковской области о профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19 недостаточны, заявила сегодня, 7 мая, в ходе селекторного совещания губернатора Михаила Ведерникова с медиками главный внештатный инфекционист Псковской области Ираида Сивачёва.

Её поддержала в этом вопросе и заведующая отделением пульмонологии Псковской горбольницы (перепрофилированной сейчас в региональный COVID-центр) Анастасия Повторейко. По ее словам, не все медики осознают важность и необходимость средств индивиуальной защиты. «И это не только младший медперсонал, но и средний, и некоторые врачи», — отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU