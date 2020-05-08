2020-05-08T09:34:11+03:00
Экономика

Директора псковского образовательного учреждения будут судить за подлог при заказе буклетов и брендирования на средства нацпроекта

Олег Томилин
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В Пскове перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст.286 УК РФ) и служебном подлоге (ч.2 ст.292 УК РФ) предстанет директор Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга». Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном следственном управления Следственного комитета России, расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Псковский городской суд.

По версии следствия, в ноябре 2019 года в рамках реализации национального проекта «Образование» образовательное учреждение заключило два договора с ООО «Прайм» на оказание услуг по изготовлению буклетов и макетированию, а также по брендированию продукции.

В декабре 2019 года обвиняемый, будучи осведомленным о невыполнении условий договора, подписал акты выполненных работ, являющиеся основанием для их оплаты, на основании которых на расчетный счет коммерческой организации перечислены денежные средства за фактически невыполненные работы на общую сумму почти 200 тысяч рублей.

Учитывая полное признание обвиняемым вины в инкриминируемом деянии, раскаяние в содеянном, активное способствование установлению всех обстоятельств совершенного преступления, а так же иным образом заглаживание своей вины путем перечисления добровольных пожертвований в Российский детский фонд, следователем вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении в отношении фигуранта уголовного преследования и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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