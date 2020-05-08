Михаил Ведерников поддержал инициативы глав Бежаницкого и Невельского районов

8 Май 2020 2020-05-08T09:48:58+03:00

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В четверг, 7 мая, губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал старт новому формату взаимодействия с главами муниципалитетов в период пандемии, проведя транслировавшееся онлайн рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами Бежаницкого и Невельского районов Сергеем Михеевым и Олегом Майоровым. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, основными темами для обсуждения стали ситуация с распространением COVID-19 на территории муниципалитетов, а также реализация национальных проектов в сложившихся обстоятельствах.

Ситуацию с распространением COVID-19 в Бежаницком районе глава муниципалитета Сергей Михеев оценил как стабильную. По состоянию на 7 мая там был зарегистрирован 1 случай заражения — житель района вернулся из командировки. «Администрация муниципалитета делает все, чтобы не допустить распространения заболеваемости, а также минимизировать риски. Проводится широкое информирование населения. Еженедельно проводится дезинфекционная обработка улиц и остановочных комплексов», — заметил Сергей Михеев и добавил, что всесторонняя помощь оказывается тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Дополнительно реализуются меры поддержки категорий граждан, указанных в нормативно-правовых актах региона.

Что касается реализации нацпроектов, то район активно включился работу, продолжил глава. В текущем году на сумму в 8,3 млн рублей в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 10 дворовых и 2 общественные территории. В рамках нацпроекта «Образование» район получит новое оборудование для школ, появится возможность отремонтировать спортивный зал.

«По Лющицкому центру культуры мы ваше поручение выполнили, подготовили проектно-сметную документацию и провели ряд ремонтных работ. Теперь требуется проведение капитального ремонта в зрительном зале, на эти цели необходимо порядка 6,3 млн рублей», — подчеркнул глава района. Он рассказал, что помещение панируется подготовить в формате трансформера, чтобы его дополнительно можно было использовать в качестве спортивного зала.

Михаил Ведерников положительно оценил этот проект: «Мы возьмем опыт создания такого трансформера в качестве первого регионального проекта. Если он будет успешный и востребованный, то тогда в дальнейшем мы будем предусматривать создание таких многофункциональных пространств как альтернативу строительству двух разных зданий», — заметил губернатор. Он добавил, что областные власти проработают вопрос выделения 4 млн рублей на проведение работ. Оставшуюся сумму на себя должен будет взять муниципалитет.

Дополнительно Михаил Ведерников и Сергей Михеев обсудили вопросы поддержки сельхозпроизводителей, а также организаций потребкооперации.

В свою очередь Олег Майоров доложил, что ситуация с распространением COVID-19 в Невельском районе также находится под контролем. Администрация муниципалитета поддерживает контакт с правоохранительными органами и представителями регионального пограничного управления, проводит широкое информирование жителей. Дважды в неделю проводится дезинфекция порядка 14 км улиц.

Оперативно на базе лагеря «Звездный» был развернут обсерватор на 72 места для временного нахождения людей, контактировавших с больными COVID-19. Это позволило решить актуальные вопросы с ситуацией в Новосокольническом районе. «Вызывает уважение такой подход к работе», — поблагодарил Олега Майорова за оперативную реакцию Михаил Ведерников.

В рамках реализации нацпроектов глава Невельского района подчеркнул, что муниципалитет готов приступить к выполнению амбициозного проекта, помимо модернизации школы искусств Невеля, — строительства спортивного зала. Для этих целей необходимо порядка 60 млн рублей. Как подчеркнул Олег Майров, в муниципалитете существует высокая потребность в данном объекте.

«Есть ряд программ, по которым можно получить финансирование на данный объект. С вашей стороны до конца текущего года необходимо подготовить проектно-сметную документацию и земельный участок, а со своей стороны мы проработаем вопрос выделения средств с потенциальными инвесторами на 2021 год», — поддержал инициативу Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU