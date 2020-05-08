2020-05-08T10:04:03+03:00
Происшествия

Крымские полицейский помогли пресечь деятельность нарколаборатории в частном доме в Псковской области

Олег Томилин
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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Республике Крым помогли псковским коллегам выйти на местного лидера группы по производству и продаже наркотиков, который оборудовал нарколабораторию прямо в своем частном доме.

Как сообщает «КП-Крым» со ссылкой на пресс-службу республиканского УМВД, наркотики, сделанные в Псковской области, распространяли через интернет-магазина на российской торговой площадке в даркнете (т. н. «теневой» части интернета — «КП-Псков») «HYDRA». Серверы платформы находились в Крыму и других субъектах РФ.

Выйти на организатора преступной группы полицейские смогли через его подельников, которые занимались транспортировкой и распространением запрещенных веществ в Крыму.

На месте преступления, в частном гараже лидера группы, полиция нашла профессиональное химическое оборудование, материалы, реактивы, использующиеся в производстве и компьютерную технику, с помощью которой управляли интернет-магазином.

Против жителя Псковской области следственное управление МВД по РК возбудило уголовное дело. Ему грозит срок лишения свободы до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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