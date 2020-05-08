30 человек погибли и 24 пострадали на пожарах в Псковской области за 4 месяца 2020 года

8 Май 2020 2020-05-08T10:54:16+03:00

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На пожарах, произошедших на территории Псковской области в первые 4 месяца 2020 года, погибло 30 человек (гибели детей не допущено), а еще 24 человека получили различные травмы. Из числа погибших людей 17 человек были пенсионного возраста, 10 — лица без определенного рода деятельности, двое рабочих и 1 инвалид, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ.

Всего за 4 месяца было зарегистрировано 2563 пожара которые нанесен прямой материальный ущерб в размере 26 млн 657 тысяч рублей.

Самой частой причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем (2310 случаев), за ней следуют нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (102 случая), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (97 случаев), поджоги (36 случаев), пожары на транспорте (14 случаев). Еще 4 случая относятся к категории «иные».

Большинство пожаров и жертв приходится на сельскую местность. Так, если в городах и райцентрах произошло 645 пожаров, в которых погибли 9 человек (при этом нетрезвых среди них не было), а ущерб составил 6 млн 654 тысяч рублей, то в сельской местности за тот же период произошло 1918 пожаров, погиб 21 человек, в том числе 5 из них находились в нетрезвом виде в момент ЧП, ущерб составил 20 млн 2 тысячи рублей.

Огонь за указанный период уничтожил в Псковской области 276 строений и 6 единиц автотранспорта. На пожарах было спасено 168 человек, 462 строения и 12 единиц автотранспорта — всего материальных ценностей на сумму 92 млн 280 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU