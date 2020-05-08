Михаил Ведерников объяснил необходимость введения в Псковской области «перчаточного» режима

8 Май 2020 2020-05-08T11:08:52+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своем инстаграм-аккаунте очередную серию видеоответов на наиболее часто задаваемые ему и региональным властям в интернете вопросы. В этот раз он, в частности, ответил, зачем в Псковской области в дополнение к «масочному» ввели еще и «перчаточный» режим: теперь перчатки должны надевать посетители магазинов и общественного транспорта.

Губернатор напомнил, что подобные вопросы задавали ему и тогда, когда в Псковской области региональные власти одними из первых в стране ввели «масочный» режим — однако эта мера, по его словам, дала очень хороший результат.

Однако, продолжил Михаил Ведерников, по статистике 95% зараженных заболели не воздушно-капельным путем — благодаря ношению масок, а контактным путем — через касания предметов и поверхностей, на которых осел вирус. И здесь защитить людей должны именно перчатки.

При этом глава региона отметил, что ввести новую профилактическую меру власти вынудило то, что на майских праздниках было зафиксировано большое количество людей в общественных местах и на улицах. Михаил Ведерников выразил надежду, что такая мера будет временной, и 12-15 мая её сделают рекомендательной.

ИСТОЧНИК KP.RU