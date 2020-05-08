7 новых случаев заражения коронавирусом и 10 случаев выздоровления зарегистрировано в Псковской области за сутки

8 Май 2020 2020-05-08T11:23:20+03:00

Впервые с момента начала пандемии число выздоровевших в Псковской области превысило число выявленных зараженных.

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За минувшие сутки, 7 мая, в Псковской области было зарегистрировано всего 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 — это значительно меньше, чем наблюдалось на протяжении последних дней. Общее число зараженных за все время достигло 277.

При этом число выздоровевших увеличилось сразу на 10 человек — до 51. Таким образом, впервые с момента начала пандемии число выздоровевших в Псковской области превысило число выявленных зараженных.

Число умерших с конца апреля не менялось и равно 8. С момента начала пандемии в регионе проведено 12 096 тестов на коронавирус.

Статистика распространения пандемии по муниципалитетам на утро 8 мая выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):

Псков – 86 (+4)

Островский район – 41

Новосокольнический район – 25 (+2)

Великие Луки – 24

Невельский район – 20

Псковский район – 18 (+1)

Гдовский район – 14

Дедовичский район – 7

Струго-Красненский район – 6

Печорский район – 5

Пустошкинский район – 5

Опочецкий район – 4

Великолукский район – 3

Красногородский район – 3

Новоржевский район – 3

Порховский район – 3

Пыталовский район – 2

Бежаницкий район – 1

Дновский район – 1

Куньинский район – 1

Палкинский район – 1

Плюсский район – 1

Пушкиногорский район – 1

Себежский район – 1

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU