7 новых случаев заражения коронавирусом и 10 случаев выздоровления зарегистрировано в Псковской области за сутки
За минувшие сутки, 7 мая, в Псковской области было зарегистрировано всего 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 — это значительно меньше, чем наблюдалось на протяжении последних дней. Общее число зараженных за все время достигло 277.
При этом число выздоровевших увеличилось сразу на 10 человек — до 51. Таким образом, впервые с момента начала пандемии число выздоровевших в Псковской области превысило число выявленных зараженных.
Число умерших с конца апреля не менялось и равно 8. С момента начала пандемии в регионе проведено 12 096 тестов на коронавирус.
Статистика распространения пандемии по муниципалитетам на утро 8 мая выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):
Псков – 86 (+4)
Островский район – 41
Новосокольнический район – 25 (+2)
Великие Луки – 24
Невельский район – 20
Псковский район – 18 (+1)
Гдовский район – 14
Дедовичский район – 7
Струго-Красненский район – 6
Печорский район – 5
Пустошкинский район – 5
Опочецкий район – 4
Великолукский район – 3
Красногородский район – 3
Новоржевский район – 3
Порховский район – 3
Пыталовский район – 2
Бежаницкий район – 1
Дновский район – 1
Куньинский район – 1
Палкинский район – 1
Плюсский район – 1
Пушкиногорский район – 1
Себежский район – 1
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU