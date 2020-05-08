2020-05-08T11:41:12+03:00
Экономика

«Кто рискнул бы надеть на себя свитер после зараженного?» — Ведерников объяснил причины запрета примерки одежды в магазинах

Олег Томилин
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Губернатор Псковской области напомнил, что в условиях пандемии примерять одежду за незнакомцами очень опасноГубернатор Псковской области напомнил, что в условиях пандемии примерять одежду за незнакомцами очень опасноФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередной серии видеоответов на наиболее часто задаваемые ему и региональным властям вопросы прокомментировал решение о запрете примерки одежды в магазинах.

«Почему нельзя мерить одежду в магазинах, что за бред?», — прочитал он поступивший ему вопрос и отметил: «Ну это не бред. Мне интересно, кто рискнул бы надеть на себя свитер после того, как его примерил зараженный человек. Посмотрите на одежду: если она вам визуально подходит — оплатите, заберите домой, померьте ее. Подойдет — оставьте её, не подойдет — верните в магазин. По федеральному закону можете сделать это в течение 14 дней. А у продавца будет возможность обработать одежду парогенератором».

ИСТОЧНИК KP.RU

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