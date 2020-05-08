2020-05-08T12:54:55+03:00
Общество

В Пскове частично возобновят дневное автобусное сообщение

Олег Томилин
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В Пскове частично будет возобновлено движение городских автобусов днем, сообщил губернатор Михаил Ведерников в очередной серии видеоответов на самые часто задаваемые ему вопросы, отвечая на вопрос «Когда в нормальном режиме заработает транспорт?»

«Как вы знаете, мы не стали полностью останавливать общественный транспорт, как это было сделано в ряде других регионов. Мы дали возможность работать автобусам и передвигаться пассажирам утром, когда люди ехали на работу на те предприятия и в учреждения, которым разрешено работать, и вечером возвращались, — напомнил глава региона. — Дневные автобусы мы осознанно убрали, потому что был запрет на выход в город без причины, а в магазин, который находится рядом с домом, можно сходить и пешком».

Теперь же, когда часть ограничительных мер снята, а также властям поступают обращения от людей, которые работают посменно и вынуждены уезжать или приезжать в обед, было принято решение добавить и дневные рейсы.

«Мы вводим [дневное] автобусное сообщение — один рейс будет в обед. Сделаем так, чтобы работали спаренные автобусы — чтобы не было большого скопления людей», — отметил Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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