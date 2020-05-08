В Великих Луках и Опочецком районе произошли пожары в неэксплатируемых зданиях

8 Май 2020 2020-05-08T13:49:08+03:00

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Сегодня, 8 мая, в Великих Луках произошел пожар в неэксплутируемом строении на улице Чапаева.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 06:20. Возгорание тушили 8 пожарных при помощи 3 единиц техники. Сведений о пострадавших нет.

Также в 06:37 поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого строения в деревне Галуха Пригородной волости Опочецкого района. Там пожар тушили 5 человек при помощи 2 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU