Михаил Ведерников пообещал разобраться с «наливайками» «раз и навсегда»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал окончательно разобраться с так называемыми «наливайками», которые продолжают работать в нарушение закона. Напомним, ранее сначала указом губернатора, а потом и президента, деятельность «наливаек» на период действия ограничительных мер была запрещена.
«С теми, кто осознанно и методично пытается нарушать закон, мы в ближайшее время разберёмся раз и навсегда», – сказал губернатор в очередной серии видеоответов на самые частно задаваемые ему вопросы.
«Есть указ президента, есть указ губернатора. Были небольшие лазейки в законах – сейчас мы эти моменты скорректируем», – сказал губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU