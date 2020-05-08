Михаил Ведерников пообещал разобраться с «наливайками» «раз и навсегда»

8 Май 2020 2020-05-08T14:00:39+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал окончательно разобраться с так называемыми «наливайками», которые продолжают работать в нарушение закона. Напомним, ранее сначала указом губернатора, а потом и президента, деятельность «наливаек» на период действия ограничительных мер была запрещена.

«С теми, кто осознанно и методично пытается нарушать закон, мы в ближайшее время разберёмся раз и навсегда», – сказал губернатор в очередной серии видеоответов на самые частно задаваемые ему вопросы.

«Есть указ президента, есть указ губернатора. Были небольшие лазейки в законах – сейчас мы эти моменты скорректируем», – сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU