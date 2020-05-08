55 млн рублей дополнительно было направлено на поддержку медиков из бюджета Псковской области за 2 месяца

8 Май 2020 2020-05-08T14:54:47+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции под руководством полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана рассказал о мерах поддержки псковских медиков.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, псковский губернатор рассказал, что всем медикам, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией, начисляется заработная плата в двойном размере за фактически отработанное время. Также, ежемесячно выплачиваются и стимулирующие выплаты — до 50 тысяч рублей для врачей и от 20 тысяч рублей младшему медицинскому персоналу.

«Кроме того, определены единовременные премии медицинским работникам за своевременное выявление случаев заболевания COVID-19», — рассказал Михаил Ведерников. По его словам, на дополнительное стимулирование медиков за прошедшие 2 месяца из регионального бюджета направлены более 55 млн рублей. Еще 15 млн рублей выделены из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU