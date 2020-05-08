2020-05-08T15:31:52+03:00
75 лет Великой Победы

До 9 мая в Пскове ветеранам ВОВ и приравненным к ним лицам планируют раздать 2959 подарочных продуктовых наборов

Олег Томилин
Поделиться:
Подарки ветеранам передают с соблюдением всех мер предосторожности из-за пандемии коронавируса.Подарки ветеранам передают с соблюдением всех мер предосторожности из-за пандемии коронавируса.
Изменить размер текста:

В Пскове по поручению губернатора Михаила Ведерникова началась раздача праздничных продуктовых наборов к 75-летию Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям блокадникого Ленинграда, труженикам тыла и вдовам военнослужащих, погибших в период войны. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, всего в Пскове до 9 мая планируется раздать 2959 таких наборов.

В работу по вручению наборов включились депутаты Псковской городской Думы, в том числе глава города Елена Полонская, а также волонтеры. Они доставляют подарочные наборы до дверей получателей в масках, перчатках и с дезинфицирующими средствами, и передают подарки бесконтактно.

«В действующем режиме самоизоляции увидеть героев мы смогли только через окно или поздороваться через порог. К сожалению, мы не можем обнять каждого, как хотелось бы. Соблюдаем все меры безопасности», - рассказала глава Пскова Елена Полонская.

Кроме того, в Псковской городской Думе подчеркнули, продуктовые наборы в эти предпраздничные дни максимально получат все ветераны Великой Отечественной войны. Если у кого-то возникла проблема с получением, или человек находится на даче, просьба позвонить по телефону 66-08-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
9 мая в Псковской области ожидается до 20 градусов тепла и без существенных осадков
В Пскове началось асфальтирование на улице Яна Фабрициуса
До 9 мая в Пскове ветеранам ВОВ и приравненным к ним лицам планируют раздать 2959 подарочных продуктовых наборов
Ещё у одного сотрудника администрации Псковской области выявили коронавирус
55 млн рублей дополнительно было направлено на поддержку медиков из бюджета Псковской области за 2 месяца
Михаил Ведерников пообещал разобраться с «наливайками» «раз и навсегда»
В Великих Луках и Опочецком районе произошли пожары в неэксплатируемых зданиях
В Пскове частично возобновят дневное автобусное сообщение
Губернатор объяснил, почему ПсковГУ не может снизить плату за обучения на период пандемии коронавируса
Псковский губернатор рассказал, из-за кого власти не смогли снять запрет на участие прихожан в церковных службах
«Кто рискнул бы надеть на себя свитер после зараженного?» — Ведерников объяснил причины запрета примерки одежды в магазинах
7 новых случаев заражения коронавирусом и 10 случаев выздоровления зарегистрировано в Псковской области за сутки
Михаил Ведерников объяснил необходимость введения в Псковской области «перчаточного» режима
30 человек погибли и 24 пострадали на пожарах в Псковской области за 4 месяца 2020 года
Крымские полицейский помогли пресечь деятельность нарколаборатории в частном доме в Псковской области
Михаил Ведерников поддержал инициативы глав Бежаницкого и Невельского районов
Директора псковского образовательного учреждения будут судить за подлог при заказе буклетов и брендирования на средства нацпроекта
Всем заболевшим коронаврусом псковским медикам будет единовременно выплачиваться по 50 тысяч рублей
Знания среднего и младшего медперсонала Псковской области о профилактике коронавируса недостаточны — главный инфекционист региона