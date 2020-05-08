До 9 мая в Пскове ветеранам ВОВ и приравненным к ним лицам планируют раздать 2959 подарочных продуктовых наборов

8 Май 2020 2020-05-08T15:31:52+03:00

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В Пскове по поручению губернатора Михаила Ведерникова началась раздача праздничных продуктовых наборов к 75-летию Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям блокадникого Ленинграда, труженикам тыла и вдовам военнослужащих, погибших в период войны. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, всего в Пскове до 9 мая планируется раздать 2959 таких наборов.

В работу по вручению наборов включились депутаты Псковской городской Думы, в том числе глава города Елена Полонская, а также волонтеры. Они доставляют подарочные наборы до дверей получателей в масках, перчатках и с дезинфицирующими средствами, и передают подарки бесконтактно.

«В действующем режиме самоизоляции увидеть героев мы смогли только через окно или поздороваться через порог. К сожалению, мы не можем обнять каждого, как хотелось бы. Соблюдаем все меры безопасности», - рассказала глава Пскова Елена Полонская.

Кроме того, в Псковской городской Думе подчеркнули, продуктовые наборы в эти предпраздничные дни максимально получат все ветераны Великой Отечественной войны. Если у кого-то возникла проблема с получением, или человек находится на даче, просьба позвонить по телефону 66-08-06.

ИСТОЧНИК KP.RU