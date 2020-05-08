В Пскове началось асфальтирование на улице Яна Фабрициуса

8 Май 2020 2020-05-08T15:58:21+03:00

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В Пскове началась укладка асфальтобетонного покрытия на улице Яна Фабрициуса. Работы ведет ООО «ЭкспрессСтрой» в рамках реконструкции перекрестка улиц Яна Фабрициуса и Гражданской по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Как рассказал генеральный директор подрядной организации Владимир Воробьев, в настоящий момент идет устройство нижнего слоя покрытия на участке протяженностью 240 метров (от площади Победы до перекрестка с улицей Гражданской).

«Как и обещали, к 9 мая мы эти работы закончим», - заверил он. Укладка второго слоя асфальтобетона запланирована на 15 мая. В дальнейшем рабочие приступят к монтажу бортового камня и обустройству тротуаров.

На остальных участках объекта продолжаются подготовительные работы, укладка дренажа, отсыпка песка. По словам подрядчика, наблюдается небольшое отставание от графика в связи с перекладкой инженерных сетей.

«Сложный объект, были проблемы с коммуникациями, проектировщикам пришлось заново проектировать врезки и перекладки сетей. На данный момент на объекте трудятся около 40 человек. Стараемся нагнать отставание», - сообщил Владимир Воробьев.

Реконструкция перекрестка включает ремонт улицы Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Металлистов и улицы Гражданской от улицы Спортивной до улицы Советской. В ходе работ планируется расширение проезжей части Яна Фабрициуса на 1 метр с каждой стороны и доведение ее до полноценных 4 полос движения (14,5 метров), полная замена основания дорожного полотна и асфальтового покрытия, инженерных сетей, установка обновленного освещения.

Гарантия на слои основания дорожной одежды составляет 6 лет, нижний слой покрытия – 5 лет, верхний слой – 4 года, перильное ограждение – 5 лет, бортовой камень – 2 года, дорожную разметку из пластика – 1 год.

Бюджет реконструкции на 2019-2020 годы составляет более 157 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов. Заказчиком выступает Управление городского хозяйства Администрации города Пскова. Срок окончания работ по контракту – 28 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU