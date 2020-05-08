2020-05-08T16:15:40+03:00
Общество

9 мая в Псковской области ожидается до 20 градусов тепла и без существенных осадков

Олег Томилин
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В субботу, 9 мая, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, низкое атмосферное давление и южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура по области: ночью 0…+5 градусов Цельсия, днем +15…+20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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