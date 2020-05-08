2020-05-08T16:42:23+03:00
Общество

Губернатор раскритиковал главврача псковской станции скорой помощи и попросил подыскать тому менее ответственную должность

Олег Томилин
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Михаил Ведерников попросил найти для главврача станции скорой помощи Михаила Мартынова менее ответственную работу.Михаил Ведерников попросил найти для главврача станции скорой помощи Михаила Мартынова менее ответственную работу.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 8 мая, вновь посетил псковскую станцию скорой помощи, чтобы узнать, как улучшились условия работы медиков, а также как исполяются другие его поручения.

В ходе визита глава региона отчитал главврача станции Михаила Мартынова и, фактически, попросил главу Псковоблаздрава Марину Гаращенко сменить руководителя учреждения.

«У вас до этого были мои поручения. В прошлый раз, когда я сюда приезжал, тоже были поручения. Вот мы втроем с Мариной Валерьевной [Гаращенко, руководителем областного комитета по здравоохранению] и Станиславом Сергеевичем [Сусловым, руководителем управления делами администрации области] за неделю сделали то, что вы должны были сделать за полгода. У вас с последнего моего сюда приезда стояло две задачи: полностью укомплектовать штат — всё для этого мы сделали — и запустить полноценную здесь диспетчерскую. Ни одно мое поручение полностью не выполнено. Вот мне что сделать?» — сказал губернатор к Михаилу Мартынову.

После этого он обратился уже к Марине Гаращенко: «Марина Валерьевна, найдите менее ответственную должность [для нынешнего главврача станции], и после праздников дайте мне предложения по человеку, который будет здесь работать».

ИСТОЧНИК KP.RU

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