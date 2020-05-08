На псковской станции скорой помощи вдвое повысили оплату труда и установили новое оборудование

8 Май 2020 2020-05-08T16:58:49+03:00

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Сегодня, 8 мая, губернатор Псковской области Михаил Ведерников вновь приехал на псковскую станцию скорой помощи, чтобы выяснить, как были выполнены его поручения.

Напомним, в прошлый раз он выяснил, что двойную оплату труда за риск из-за работы во время пандемии коронавируса вопреки его распоряжению получают только выездные бригады, и поручил распространить повышенные выплаты на всех сотрудников. В этот раз диспетчер станции подтвердила главе региона, что доплата за работу в условиях риска заражения получала уже дважды — за период с 15 по 31 марта и за апрель.

«Я думаю, что в этом свете уже не так тяжело будет найти сюда специалистов», - отметил Михаил Ведерников.

Также губернатору показали, как диспетчеры скорой помощи работают на новом оборудовании. «В программе журналы вызовов, мы видим все вызовы, которые поступают за сутки», - рассказали главе региона. В новой программе можно отслеживать фактическое нахождение машин скорой помощи, а также расстояние каждой машины до места вызова.

ИСТОЧНИК KP.RU