Инфоцентр областного УМВД предупреждает граждан о возможных задержках при оказанаии госуслуг

8 Май 2020 2020-05-08T17:46:55+03:00

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Информационный центр УМВД России по Псковской области информирует граждан, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции возможны временные задержки регистрации заявлений, поданых из «личного кабинета» Единого портала государственных и муниципальных услуг сети интернет (gosuslugi.ru).

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, руководство управления приносит гражданам свои извинения за возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU