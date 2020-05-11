С завтрашнего дня в Псковской области на работу должны выйти все, чья деятельность прямо не запрещена указом губернатора

11 Май 2020 2020-05-11T22:00:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте прокомментировал обращение к нации президента Владимира Путина, в ходе которого тот объявил об окончании с завтрашнего дня всеобщих нерабочих дней, а также о новых мерах поддержки граждан и бизнеса, пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Пакет дополнительных мер поддержки, озвученных президентом, действительно впечатляет. Теперь дело за реализацией – и тут мы будем работать в тесном взаимодействии с правительством России, коммерческими банками, всеми заинтересованными структурами и организациями. Выходных у нас нет, и все задействованные комитеты и управления уже начали проработку необходимых механизмов», — написал глава области.

Также он заметил, что «не менее важно и то, что заканчивается период общероссии ских нерабочих дней. Завтра на работу выедут все, чья деятельность не запрещена напрямую Указом губернатора».

В связи с этим губернатор еще раз напомнил своим подписчикам в «Инстаграме» о необходимости соблюдать все требования Роспотребнадзора по противовируснои безопасности, в том числе, масочныи и перчаточныи режимы, а также социальную дистанцию (1,5 метра) на рабочем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU