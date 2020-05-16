Псковский вице-губернатор: Выплаты медикам находятся на особом контроле

16 Май 2020 2020-05-16T14:50:48+03:00

Повышенные зарплаты в регионе получают более трех тысяч человек

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Региональные власти держат на особом контроле выплаты медикам, которые работают с COVID-19, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на первого заместителя губернатора Псковской области Веру Емельянову, которая прокомментировала высказывания, которые появляются по этому поводу.

- Комитет по здравоохранению, органы исполнительной власти, которые обеспечивают контрольные мероприятия, мониторят ситуацию, реагируют на все обращения. В индивидуальном порядке отрабатывают с каждым заявителем вопросы, которые возникают, - сообщила Вера Емельянова.

Медикам Псковской области, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, выплачивается двойная зарплата из средств регионального бюджета и делаются дополнительные выплаты из федерального. Выплаты получают 2294 и 750 человек соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU