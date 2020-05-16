Псковский вице-губернатор: Выплаты медикам находятся на особом контроле
Региональные власти держат на особом контроле выплаты медикам, которые работают с COVID-19, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на первого заместителя губернатора Псковской области Веру Емельянову, которая прокомментировала высказывания, которые появляются по этому поводу.
- Комитет по здравоохранению, органы исполнительной власти, которые обеспечивают контрольные мероприятия, мониторят ситуацию, реагируют на все обращения. В индивидуальном порядке отрабатывают с каждым заявителем вопросы, которые возникают, - сообщила Вера Емельянова.
Медикам Псковской области, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, выплачивается двойная зарплата из средств регионального бюджета и делаются дополнительные выплаты из федерального. Выплаты получают 2294 и 750 человек соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU