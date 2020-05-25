АНЗО «Шанс» заявило об отказе госзаказчика принимать и оплачивать работу по отлову бездомных собак

25 Май 2020 2020-05-25T10:30:10+03:00

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Автономная некоммерческая зоозащитная организация «Шанс», занимающаяся отловом, передержкой и устройством бездомных собак в Пскове, заявила, что государственный заказчик — псковская станция по борьбе с болезнями животных (СББЖ) — отказалась принять работу по отлову бездомных собак в областном центре и оплачивать «Шансу» выполненную работу.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» зоозащитники, 21 мая в пункте передержки «Шанса» в Пскове проходила процедура приемки работ по отлову собак в рамках госконтракта на 2020 год. «Сотрудник СББЖ города Пскова по поручению своего руководителя Константина Смирнова отказался принимать работу по отлову бездомных собак, — сообщили зоозащитники. — Две собаки отловлены в районе Псковкирпич 10 мая по заявке, поступившей в Комитет ветеринарии Псковской области, о чем имеется письменное поручение об отлове от 8 мая. Как требует ч. 9 ст. 16 Федерального закона № 498, «Шанс» в указанные сроки разместил информацию об отловленных собаках с фотографиями в публичном пространстве — в сети интернет на официальных ресурсах АНЗО «Шанс».

«Константин Смирнов уже не в первый раз препятствует отлову и оплате этой работы, — отметили общественники. — На этот раз он заявил, что 13 мая (спустя три дня после отлова) в разговоре с заявителем он услышал, что якобы собаки отловлены давно (как давно — не поясняется), и поручил работу не принимать. Таким образом, собаки отловлены по официальной заявке и письменному поручению госоргана, но средства на отлов (оплата работы ловца, бензин, содержание и уход за собакой в течение периода с момента отлова) «Шанс» вынужден вложить из средств пожертвований. И заказчик возмещать понесенные траты не собирается».

Также в АНЗО «Шанс» отметили, что им стало известно, будто «уже на стадии подачи заявки над псковичами-заявителями откровенно издевались». «Поскольку в этом году требования контракта подразумевают, что заявки принимает не подрядчик, а СББЖ или Комитет ветеринарии, эти организации по телефону перенаправляли друг другу заявителей и зафиксировали заявку лишь после скандалов и повышения тона. Все этот происходило на фоне острой необходимости оперативного реагирования, т.к. жалобы псковичей содержали информацию об агрессивном поведении собак, — жалуются зоозащитники. — Такой подход к отлову, на наш взгляд, ставит под угрозу безопасность граждан».

Отметим, АНЗО «Шанс» ведет отлов собак с улиц Пскова с 2014 года. За это время отловлено 1204 собаки. Из них по госконтрактам - лишь 627. Остальные - за счет средств добровольных пожертвований граждан.

«Как видно из статистики, львиную долю работы «Шанс» ведет на общественных началах, без нагрузки на бюджет. Но и этого заказчику мало. Он считает, что и честно заработанные по контракту деньги «Шанс» не заслужил, — добавляют общественники. — Ни в одном другом муниципалитете Псковской области таких ситуаций не возникает. Все города, вставшие на путь отлова, работают спокойно по четко отработанной схеме фиксации и передачи заявок, отлова, предоставления результата и оплаты работы. Только Псковская СББЖ издевается над приютом и жителями областной столицы. Считаем, что в этих действиях прослеживается личная предвзятость и самоуправство СББЖ в лице руководителя Константина Смирнова, который систематически изобретает новые механизмы работы с подрядчиком, которые открыто противоречат областному и федеральному законодательству».

ИСТОЧНИК KP.RU