В себежской деревне из-за петербургских дачников коронавирусом заразились как минимум 4 человека

25 Май 2020 2020-05-25T17:18:39+03:00

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В себежской деревне Шуты из-за приехавшей на дачу семьи из Санкт-Петербурга коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились сразу 4 человека. Об этом в группе «Говорит Себеж» сообщил глава района Леонид Курсенков.

Он напомнил, что в минувшую пятницу, 22 мая, в муниципалитете были зафиксированы сразу 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

«Об этом мы оперативно сообщили через возможности социальных коммуникаций, что, в некоторой степени, вызвало непонимание у части наших коренных жителей, — отметил глава. — На страницах социальных сетей в адрес администрации района были высказаны претензии в части того, что мы не сообщаем конкретный населенный пункт, где произошло заболевание и адрес заболевших людей. Поясняю, что мы не имеем права этого делать в первые минуты после фиксации проблемы, до того, как уполномоченным организациям будут даны команды на локализацию вспышки заболевания и они начнут выполнять свои обязанности в этой части».

«Кроме этого, — добавил Леонид Курсенков, — есть такое понятие, как паника, которая всегда основывается на неполной информации о проблеме и приводит к повышению нервозности и даже необоснованной агрессивности у людей, оказавшихся в непосредственной близости от очага опасности, уровень которой, на первых порах необходимо оценить адекватно и в полной мере. Именно это и обязаны делать органы власти и специализированные ведомства».

Он заметил, что администрация оперативно проинформировала жителей населенного пункта, в котором был зафиксирован очаг COVID-19, и продолжила координировать работу всех учреждений в направлении недопущения разрастания вспышки заболеваемости.

«Бдительные жители быстро сориентировались в ситуации и через свои социальные профили известили своих читателей, что заболевание было зафиксировано в населенном пункте Шуты Себежского сельского поселения и что заболевшие - приезжие жители Санкт-Петербурга. Сегодня, когда запущены и действуют все необходимые процедуры, я подтверждаю эту информацию: заболевание выявлено в деревне Шуты у семьи, прибывшей из Санкт-Петербурга, — рассказал глава. — Как показали результаты опросов самих заболевших и их соседей в деревне Шуты, наши гости из Санкт-Петербурга, после прибытия в деревню не озаботились соблюдением необходимых мер социальной безопасности: а именно — режим самоизоляции не соблюдали, выезжали за пределы населенного пункта, приглашали к себе соседей, рабочих-строителей и тому подобное. Все эти нарушения являются не просто безответственностью, а еще и правонарушениями, ответственность за которые предусмотрена указом губернатора Псковской области».

Леонид Курсенков отметил, что последствия нарушения приезжими карантинных ограничений не заставили себя долго ждать: в субботу медики выявили еще четверых жителей деревни Шуты, результаты анализов у которых дали положительный результат на наличие COVID-19.

«Отмечу, что среди заболевших в первом и втором случае есть дети, — сообщил глава. — В настоящее время все заболевшие из деревни Шуты эвакуированы в специализированное медицинское учреждение и теперь их судьбы находятся в руках медицинских работников».

При этом глава района задал риторический вопрос столичным дачникам: «Хочется спросить наших гостей из Санкт-Петербурга: вы о таком весеннем отдыхе в Себежском районе мечтали, когда, получив на въезде в район предписание о необходимости соблюдения мер самоизоляции в месте нахождения, тут же стали этими мерами пренебрегать? О таком добром соседстве вы думали, когда нарушали безопасную социальную дистанцию и общались с местными жителями, которые сегодня лежат с вами на соседних больничных койках и размышляют о своей дальнейшей судьбе? Такого вы желали нашему городу Себеж, из которого по вашей просьбе к вам приезжали работники-строители и всех их и их семьи теперь тоже надо проверить с довольно предсказуемыми результатами? Обращаюсь ко всем жителям Себежского района и, особенно - к его гостям, с одним вопросом: что еще должно произойти, чтобы стало понятно, что эта болезнь реально убивает людей?»

«Вы, естественно, ответите: «А что такого? Сейчас от многих других болезней люди умирают и никакого резонанса не случается». Да, все люди смертны и иногда даже неожиданно смертны. Но это не значит, что не надо бороться за жизнь, особенно в ситуации, когда эта борьба не особо обременительна для здоровых людей, — продолжил он. — Я уже не раз говорил и продолжаю это делать - профилактика и активная социальная безопасность реально помогают предотвращать распространение вирусного заболевания. Пока механизм лечения COVID-19 не дает стопроцентного успешного результата, единственная возможность не попасть под аппарат ИВЛ — это прогнозирование вами своих контактов и действий».

Глава района напомнил, что с наступлением лета «в больших городах выдадут аттестаты школьникам и всё - город, до свидания!»

«В Себежский район прибудет большое количество горожан из Москвы и Санкт-Петербурга, — прогнозирует Леонид Курсенков. — Мы, конечно, понимаем их настроение после двух месяцев добровольного заточения в своих квартирах и желание наконец-то ощутить дух настоящей свободы. И точно также мы понимаем, что мы ответственны за жизни наших себежан, которые могут быть подвергнуты вирусной напасти, распространение которой нам до сегодняшнего дня удавалось предотвратить. В очередной раз обращаюсь ко всем людям, находящимся в Себежском районе: соблюдайте меры социальной безопасности; не нарушайте минимальную дистанцию при общении, особенно — если ваш собеседник приехал из-за пределов района. Уважаемые себежане! Надеюсь на вашу бдительность. Если в вашем населенном пункте появились приезжие люди, не вступайте с ними в контакты. Вежливо предупредите их, что общение с лицами, прибывшими из-за пределов нашего района потенциально опасно для вас. Я не призываю «бороться с ведьмами», а напоминаю о необходимости сохранить здоровье наших себежан. Также не будет нарушением приличий и гостеприимства ваш звонок в Единую дежурную службу района с сообщением о появлении в вашем населенном пункте приезжих людей. Эта мера позволит медикам организовать их посещение и взятие у них соответствующих анализов».

Завершил свое обращение глава цифрами статистики: на сегодняшний день в муниципаилетете зафиксировано 8 зараженных. «За 3 истекших дня прирост заболевших — 7 человек. Такие темпы — это серьезный повод задуматься, как вести себя в дальнейшем».

ИСТОЧНИК KP.RU