2020-05-25T15:46:46+03:00
Общество

В Великих Луках и Великолукском районе полиция задержала пьяных водителей мопедов

Олег Томилин
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В Великих Луках и Великолукском районе дорожные полицейские остановили пьяных водителей мопедов, которые уже подвергались административному наказанию за нетрезвое вождение, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном УМВД.

В Великих Луках пьяного водителя-рецедивиста — мужчину 1991 года рождения — за рулем мопеда остановили 24 мая около 16 часов у дома по улице Мелиораторов.

А в Великолукском районе 22 мая около 12 часов в деревне Фотьево по улице Центральной на мопеде следовал нетрезвый 39-летний великолучанин. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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