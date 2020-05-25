26 мая в Псковской области воздух прогреется до +23 градусов

25 Май 2020 2020-05-25T15:49:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 26 мая, на территории Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, высокое атмосферное давление и ветер северных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в областном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура по области: ночью +1…+6 гр. С, днем +18…+23 гр. С.

ИСТОЧНИК KP.RU