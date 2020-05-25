Депутаты договорились о внесении изменений в уже реализуемый проект ремонта дороги возле поликлиники №3 в Пскове

25 Май 2020 2020-05-25T16:13:24+03:00

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22 мая глава Пскова Елена Полонская вместе с заместителем сити-менеджера Александром Коноваловым, а также депутатами Псковской городской Думы Галиной Неваленной (главврачом Псковской городской поликлиники), Федором Постновым и представителями подрядной организации на месте проведения ремонтных работ возле поликилиники №3, располагающейся у пересечения улиц Индустриальной и Инженерной, обсудили возможность оперативной корректировки проекта.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове», выезд инициировали депутаты Галина Неваленная и Фёдор Постнов, так как ранее вопрос по созданию безбарьерной среды при ремонте дорожного покрытия вокруг Псковской городской поликлиники №3 был поднят на заседании социального комитета Псковгордумы в среду, 20 мая. Там было предложено осуществить выезд на объект в ближайшее время, чтобы не дожидаться окончания работ и по возможности исправить ситуацию до завершения.

Работы вокруг поликлиники ведутся в рамках ремонта улицы Индустриальной. Общественники в соцсетях обратили внимание на то, что установка бордюрного камня и укладка асфальта идет с нарушением принципов доступности для маломобильных групп граждан: крыльцо выходит на щебень с выкладкой асфальта, потом идет высокий бордюрный камень, поэтому дорогу пройти проблематично.

«Мы считаем, что асфальтовое покрытие должно доходить до отмостки, в случае если это если это недопустимо, то должно быть сделано понижение бордюрного камня. Доступ к поликлинике ограничен, есть участки, где невозможно пройти, и вместо мостков положен поддон, который выше полотна дороги», — рассказала Галина Неваленная.

На месте представитель подрядчика согласился с пожеланиями депутатов. Впереди - проведение повторной встречи, где уже будет представлен проект, учитывающий особенности расположения здания. В настоящий момент подрядчики временно установят мостки и временные тротуары.

В ходе рабочей встречи также обсудили пути маршрута к поликлинике на период осуществления ремонтных работ перекрестка улиц Индустриальной и Инженерной. По результатам выезда был пересмотрен проект, некоторые детали которого будут пересмотрены.

ИСТОЧНИК KP.RU