2020-05-25T16:19:46+03:00
Экономика

Жалоба псковского заключенного инициировала федеральное разбирательство о ценах на продукты в магазинах на территории учреждений ФСИН

Олег Томилин
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Псковское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) передало в центральный ведомства материалы проверки, проведенной на основе жалобы заключенного идрицкой колонии №3 в Себежском районе на неправомерное завышения цен на продукты питания в магазине на территории исправительного учреждения.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в псковском УФАС, в ходе разбирательства было установлено, что ФГУП «Промсервис» является подведомственным учреждением ФСИН России и поставляет продукты питания и предметы первой необходимости в исправительные колонии на основании заключенных договоров комиссии. Между тем, заключение договоров комиссии в данном случае является нарушением закон о торговле: ФГУП ежемесячно получал 10% вознаграждения от суммы реализованного товара.

Антимонопольная служба установила, что ФГУП «Промсервис» является хозяйствующим субъектом и по всем признакам соответствует определению торговой сети, а значит, не может выступать посредником между собственником товара и конечным потребителем.

«Мы считаем, что предприятия торговли не должны злоупотреблять своим преимущественным правом в отношении граждан, находящихся в ограниченных условиях существования. У них нет возможности выбрать магазин, где пониже цена или шире ассортимент. Посреднические договоры предполагают завышенные цены, потому что каждый участник хочет что-то заработать, а в отношении людей, у которых нет выбора, соблазн особенно велик», — прокомментировала ситуацию руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец.

Поскольку дела в отношении подведомственных ФСИН организаций торговли в разных регионах неоднократно рассматриваются антимонопольной службой, материалы дела были переданы центральному аппарату для рассмотрения.

По результатам проверки центральным управлением ФАС России возбуждено дело, создана комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения закона о торговле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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