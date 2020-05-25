2020-05-25T17:49:22+03:00
Общество

Псков украсили 75 тысячами тюльпанов

Олег Томилин
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Когда тюльпаны отцветут, их сменят цветы других сортов.Когда тюльпаны отцветут, их сменят цветы других сортов.
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В Пскове для украшения улиц, парков и скверов в этом году высадили 75 285 тюльпанов, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета.

«Начиная с июня, на их месте будут посажены летние цветы: виола, бегония, бархатцы, колеус, цинерария, петунья, бегония клубневая, агератум и аллисум», - добавили в управлении городского хозяйства (УГХ) администрации города.

Всего на посадку и комплекс работ по содержанию цветов в этом году будет выделено 8 млн рублей. При этом в прошлом году на те же цели выделяли на 1 млн рублей больше.

Сроки проведения следующего аукциона пока еще не определены, однако документы уже находятся на этапе подготовки. Напомним, по результатам аукциона прошлого года цветочным оформлением города занималось ООО «Садово-парковое предприятие».

ИСТОЧНИК KP.RU

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