2020-05-25T17:54:17+03:00
Общество

В Пушкиногорском районе завершается погружение свай для временного моста через реку Шесть

Олег Томилин
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Окончание строительства запланировано на 15 июня.Окончание строительства запланировано на 15 июня.
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В Пушкиногорском районе на автодороге Пушкинские Горы — Захино — Барабаны продолжается строительство временного моста через реку Шесть. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, работы проводит ООО «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Временная переправа возводится для организации дорожного движения на время проведения капитального ремонта существующего моста.

На сегодняшний день подрядчик обустроил подходы к временному сооружению и технологические площадки для работы тяжелой техники. Установлены металлические сваи под опоры будущего моста (по 4 штуки для каждой из двух опор). На них впоследствии ляжет полотно моста. Пролетное строение будет состоять из 4 балок. Строители также погружают еще 24 металлические сваи (по 12 штук с каждой стороны) для сооружения шкафных стенок моста.

На объекте трудятся 9 человек, задействованы экскаватор, каток, кран РДК.

По словам подрядчика, сооружение будет надежным и безопасным. Длина моста составит около 20 метров, ширина — 6,5 метров. При этом проезжая часть будет 4,5 метра. Для пешеходов будет обустроен тротуар, огражденный парапетом. Грузоподъемность моста составит около 30 тонн.

Средства на производство работ в объеме 8 млн рублей выделены из областного бюджета. Окончание строительства запланировано на 15 июня. Работы идут в графике.

Напомним, в связи с ухудшающимся состоянием конструкций мостового сооружения и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, с 14 февраля текущего года движение автотранспорта по старому мосту закрыто. В качестве объезда автомобилистам предлагается использовать участки дорог «Новгородка — Пушкинские Горы», «Пушкинские Горы — Рождество — Велье» и Р-23 «Санкт-Петербург — Псков — ПустошкаНевель — граница с Республикой Белоруссия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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