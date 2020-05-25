Псковские следователи взяли шефство над оставшимся без жилья сиротой

25 Май 2020 2020-05-25T18:04:24+03:00

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Псковский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России взял шефство над 22-летним жителем Псковской области, попавшим в непростую жизненную ситуацию.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в северо-западном управлении, на прием к и.о. руководителя СЗСУТ СК России Павлу Выменцу обратилась сестра молодого человека, которая в 2019 году была направлена на обучение от следственного управления в Санкт-Петербургскую академию СК России. Она рассказала, что ее брат в 2006 году был передан на воспитание в Великолукский детский дом-школу, где активно занимался спортом, является победителем и призером многих соревнований. Он учился в Кронштадтском морском кадетском корпусе, который окончил в 2015 году, затем обучался в Индустриально-строительном лицее Санкт-Петербурга, где в 2018 году получил среднее профессиональное образование по специальности сварщик. Проходил военную службу по призыву в должности старшего механика водителя в разведывательной роте.

Однако, несмотря на то, что в органах опеки города Пскова Федор числится в качестве нуждающегося в жилом помещении, по окончанию службы он оказался без регистрации, без жилья и без возможности официально трудоустроиться.

По указанию и.о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте сотрудники псковского следственного отдела встретились с молодым человеком. Пообщавшись, узнав все проблемы и трудности Федора, руководитель следственного отдела оказал ему юридическую помощь в оформлении документов для временной регистрации. Юноше также также помогли с их сбором.

Кроме того, во время общения, Федор рассказал, что хотел бы стать следователем и уточнил требования для поступления в ведомственную академию. В настоящее время офицеры помогают молодому человеку с оформлением документов для дальнейшего поступления.

ИСТОЧНИК KP.RU