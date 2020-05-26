За сутки в Псковской области прибавилось по 21 зараженному и выздоровевшему от коронавируса

26 Май 2020 2020-05-26T09:54:03+03:00

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За минувшие сутки, 25 мая, в Пскоской области прибавилось по 21 выявленному зараженному и выздоровевшему от коронавирусной инфекции COVID-19. В результате общее число зараженных с момента начала пандемии достигло 627, а число выздоровевших — 251. Также окончательно подтвердилась смерть 10-го пациента именно от коронавируса.

Также за минувшие сутки в регионе был проведен 541 тест на коронавирус. Их общее число достигло 20253.

Статистика распространения пандемии в муниципалитетах Псковской области по данным на утро 26 мая выглядит так (в скобках указан суточный прирост):

Псков – 209 (+6)

Островский район – 73 (+1)

Псковский район – 61 (+5)

Великие Луки – 68 (+4)

Невельский район – 42

Гдовский район – 25

Новосокольнический район – 25

Порховский район – 21 (+1)

Опочецкий район – 14

Великолукский район – 11 (+1)

Струго-Красненский район – 10

Дедовичский район – 10

Себежский район – 8

Плюсский район – 7 (+2)

Палкинский район – 6

Печорский район – 6

Пустошкинский район – 6

Новоржевский район – 5

Дновский район – 4

Красногородский район – 3

Пушкиногорский район – 3

Пыталовский район – 3

Бежаницкий район – 2

Куньинский район – 2

Локнянский район – 2 (+1)

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU