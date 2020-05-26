За сутки в Псковской области прибавилось по 21 зараженному и выздоровевшему от коронавируса
За минувшие сутки, 25 мая, в Пскоской области прибавилось по 21 выявленному зараженному и выздоровевшему от коронавирусной инфекции COVID-19. В результате общее число зараженных с момента начала пандемии достигло 627, а число выздоровевших — 251. Также окончательно подтвердилась смерть 10-го пациента именно от коронавируса.
Также за минувшие сутки в регионе был проведен 541 тест на коронавирус. Их общее число достигло 20253.
Статистика распространения пандемии в муниципалитетах Псковской области по данным на утро 26 мая выглядит так (в скобках указан суточный прирост):
Псков – 209 (+6)
Островский район – 73 (+1)
Псковский район – 61 (+5)
Великие Луки – 68 (+4)
Невельский район – 42
Гдовский район – 25
Новосокольнический район – 25
Порховский район – 21 (+1)
Опочецкий район – 14
Великолукский район – 11 (+1)
Струго-Красненский район – 10
Дедовичский район – 10
Себежский район – 8
Плюсский район – 7 (+2)
Палкинский район – 6
Печорский район – 6
Пустошкинский район – 6
Новоржевский район – 5
Дновский район – 4
Красногородский район – 3
Пушкиногорский район – 3
Пыталовский район – 3
Бежаницкий район – 2
Куньинский район – 2
Локнянский район – 2 (+1)
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU