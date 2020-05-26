2020-05-26T10:08:44+03:00
Происшествия

Ночью в Пскове сгорел забор, в Великих Луках — баня, а в Острове — жилой дом

Олег Томилин
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Минувшей ночью в Псковской области произошло несколько серьезных пожаров. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областному управлении МЧС, в 02:17 26 мая поступило сообщение о возгорании в бане в Великих Луках на улице Щорса. Его тушили сразу 10 пожарных при помощи 3 единиц техники.

Затем в 03:15 поступило сообщение о возгорании деревянного забора на земельном участке в Пскове на улице Николая Васильева. Для ликвидации пожара привлекались 8 сотрудников ведомства и 2 единицы техники.

Наконец, в 04:12 поступил сигнал о возгорании жилого дома в Острове на улице Чкалова. Для ликвидации пожара привлекались 9 пожарных и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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