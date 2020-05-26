2020-05-26T10:33:01+03:00
Происшествия

Район поисков 3-летней Варвары Поповой расширили до устья Великой, псковичи могут помочь поисковикам

Олег Томилин
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Район поисков расширили сначала до реки Черёха, а теперь и до устья Великой.Район поисков расширили сначала до реки Черёха, а теперь и до устья Великой.
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Под Псковом третьи сутки продолжаются поиски 3-летней Варвары Поповой, которая вечером в субботу, 23 мая, пропала на территории СНТ «Кебь», уйдя с территории своего участка. Напомним, последний раз девочку видели идущей к реке Кебь, у спуска к реке собаки кинологической службы потеряли ее след.

Приметы пропавшей.

Приметы пропавшей.

В поисковых работах принимают участие силы и средства МЧС России, Министерства обороны, УМВД, Следственного комитета, аварийно-спасательной службы области, волонтерского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» из Ленинградской области, отряд с БПЛА «Лиза Алерт» из Московской области, водолазная группа «Доброволецъ», а также добровольцы из числа местного населения.

Всего к поискам привлечены 136 человек, 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 55 человек и 12 единиц техники.

Проводится обследование реки Кебь до впадения ее в реку Череха и далее до устья реки Великая с использованием плавательных средств и наземным путем, проводятся водолазные работы.

С воздуха осуществляется поиск с применением беспилотных воздушных судов.

На месте развернут пункт питания и зарядки приборов.

В группе движения «Лиза Алерт» в Пскове указано, что граждане могут помочь поисковикам-добровольцам, перечислив им средства на оплату топлива.

Как можно помочь поисковикам

Как можно помочь поисковикам

ИСТОЧНИК KP.RU

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