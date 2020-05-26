Полиция задержала грабителя иконы из дома мурманского пенсионера в дедовичской деревне
Сотрудники межрайонного отдела МВД «Дедовичский» установили подозреваемого в краже иконы из дома в деревне Шарово Дедовичского района Псковской области, принадлежащего пенсионеру из Мурманска 1955 года рождения. В совершении преступления подозревается местный житель 1992 года рождения, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном УМВД.
По версии следствия, злоумышленник пробрался в дачный дом, выставив оконное стекло. Из дома он похитил икону «Избранные церковные праздники». О том, что у мурманчанина на даче есть икона, грабитель знал.
Возбуждено уголовное дело. Однако, как выяснилось, икону подозреваемый успел уже продать через интернет. По предварительным данным, причиненный ущерб оценивается в 5000 рублей.
Злоумышленник подозревается в совершении и других хищений имущества, в том числе изделий из металла. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU